„Die AUA steht nicht zu ihren Zusagen!“

Herr Landeshauptmann, Sie haben die Pläne der AUA, ihre Standorte in den Bundesländern – auch jenen in Innsbruck – zu schließen, umgehend scharf kritisiert. Warum?

In den vergangenen Jahren ist es am Standort Innsbruck wiederholt zu umstrittenen Entscheidungen gekommen. Ich erinnere an den Flugbetrieb der Tyrolean, der 2015 durch eine Fusion in die AUA integriert wurde. Oder an den Abbau von 80 Mitarbeitern bei der Tyrolean Technik im Jahr 2018. Von der AUA-Unternehmensführung wurde stets glaubhaft versichert, am Standort Innsbruck festzuhalten. Seit der Bekanntgabe des neuerlichen Jobabbaus ist klar, dass die AUA nicht zu ihren Zusagen steht. Ich habe deshalb in aller Deutlichkeit gesagt, dass ich dafür kein Verständnis habe.