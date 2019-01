EU-Quereinsteiger: ORF-Stars nur wenig erfolgreich

Bei der letzten EU-Wahl 2014 sorgte die SPÖ für einen Überraschungskandidaten mit ORF-Vergangenheit, indem sie Eugen Freund zum Frontmann kürte. An Freund, der bei der kommenden EU-Wahl nicht mehr kandidieren wird, sind letztlich zwei Dinge hängen geblieben: Seine Vergangenheit als ORF-Journalist und seine anfänglichen Fehltritte in der Politik. Für Häme sorgte, dass er anfangs keine Ahnung hatte, was ein Arbeiter durchschnittlich verdient.