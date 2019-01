Chlorgasaustritt in Ellmauer Schwimmbad

Sonntagfrüh kam es in einem Schwimmbad in Ellmau (Bezirk Kufstein) vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem geringen Chlorgasaustritt. Der Hausmeister wurde aufgrund eines akustischen Alarms darauf aufmerksam gemacht - er näherte sich dem Technikraum und konnte leichten Nebel darin feststellen. Die Feuerwehr sicherte den Einsatzort ab. Personen waren keine in Gefahr!