Trotz RHI-Gleisanschluss startet Export auf Straße

Fertigwaren für Europa ohnehin mit dem Lkw

Verschärfend bezüglich Verkehr: Bei Fertigwaren für den europäischen Markt wird ohnehin per Lkw ab Werk geliefert. Ist der Gleisanschluss also gänzlich „tot“? „Nein, er dient nach wie vor der Rohstoffanlieferung und Transporten, die via Koper in Slowenien in den Nahen Osten gehen“, so Lerchl. Das Werk beschäftigt 95 Mitarbeiter und produziert rund 130.000 Tonnen feuerfeste Massen für die Stahlindustrie. Klar scheint: Alle Lippenbekenntnisse, wonach die Bahn Vorrang vor der Straße haben müsse, lösen sich in Luft auf, wenn sich mit Lkw-Transporten Geld sparen lässt . . .