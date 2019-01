Erster! Kraft beendet in Polen sieglose ÖSV-Serie

Im vergangenen Winter hatte der bei der WM in Lahti 2017 zweifach vergoldete Salzburger die Olympia-Enttäuschung verkraften und Rückschläge hinnehmen müssen. Doch bei der Vierschanzen-Tournee meldete sich Kraft zurück, schaffte dort drei Podestplätze, wurde im Val di Fiemme Zweiter und lieferte nun an beiden Tagen in Polen starke Sprünge ab. Beim zweiten Rang des ÖSV-Quartetts im Teambewerb am Samstag hätte er die inoffizielle Einzelwertung gewonnen, am Sonntag dominierte er den Bewerb.