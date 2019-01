Friedrich holt Igls-Double - Treichl im Vierer 9.

Markus Treichl hat am Sonntag zum Abschluss des Heim-Weltcups in Innsbruck-Igls im Viererbob sein bestes Karriereergebnis eingestellt. Der Tiroler belegte Rang acht. Zuletzt war ihm das bereits Anfang Jänner in Altenberg gelungen. Der deutsche Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich triumphierte nach dem Zweier in Igls auch im Vierer.