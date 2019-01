Gottvolles Werk provozierte Jubelschreie

Elektra! Eine düstere, leidenschaftgepeitschte, grauenvolle, seelische Abgründe aufreißende Bühnenhandlung von Hugo von Hofmannstal, die in der Musik von Richard Strauss die gesamte menschliche Gefühlsskala mit Jubel, Schluchzen und Flüstern ausdrückt, in schrillsten musikalischen Dissonanzen, aber auch in tonaler Dreiklangsharmonie und romantischen Melodien musikalisch zwingend gestaltet.