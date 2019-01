Bei Skitour zum Zwölferhorn gestürzt

Kurz nach 9 Uhr, in einer Seehöhe von etwa 1130 Metern unterhalb der Stubneralm, kam sie mit ihren Tourenskiern auf der vereisten Schneeoberfläche zu Sturz. In der Folge rutschte sie in dem etwa 30 Grad steilen Gelände, mit dem Kopf voraus, gegen einen Baum und einen Wurzelstock. Dieser verhinderte einen weiteren Absturz. Aufgrund der eisigen Verhältnisse konnten die beiden Begleiter vorerst nicht zur Verunfallten gelangen und setzten einen Bergrettungsnotruf ab. Bei Eintreffen der Rettungskräfte gab die 24-Jährige an, dass sie mit dem Kopf gegen den Baum geprallt sei und Schmerzen im Bereich des Brustkorbes und der Wirbelsäule verspüren würde. Um einen möglichst schonenden Abtransport zu gewährleisten wurde der Notarzthubschrauber angefordert. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber Martin 1 ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen. Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber Martin 1, sieben Mitglieder der Bergrettung St. Gilgen und ein Alpinpolizist.