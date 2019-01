Neumayer lässt Kitzbühel aus

Etwas, das auch den Trainern nicht verborgen blieb. Und so wurde der ursprüngliche Plan, wonach Neumayer direkt nach der Wengen-Abfahrt ins Auto steigen und nach Kitzbühel hätte fahren sollen, gestrichen. „Es hätte keinen Wert gehabt am Sonntag das Training für die Europacup-Abfahrt auf der Streif zu bestreiten“ erklärt der Pongauer, der damit am Montag beim Europacup-Rennen nicht am Start stehen wird.