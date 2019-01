Langlauf: Hauke holt als 23. in Otepää Punkte!

Der Steirer Max Hauke hat am Sonntag im ersten Distanzrennen nach seiner Rückkehr in den Langlauf-Weltcup Punkte geholt. Der 26-Jährige lief in Otepää über 15 km in der klassischen Technik auf Platz 23. Den Sieg in Estland holte sich in Abwesenheit von Tour-de-Ski-Gewinner Johannes Hösflot Kläbo (NOR) der Finne Iivo Niskanen.