Mann rettet sich per Sprung aus Flammeninferno

Nur noch mit einem Sprung aus dem Hotelfenster konnte ein Mann am Sonntag dem sicheren Tod im Flammeninferno entgehen. Das Feuer im französischen Nobel-Skiort Courchevel war in einem Gebäudeteil ausgebrochen, in dem Saisonarbeiter untergebracht waren. Der Großbrand forderte zwei Todesopfer und 14 Verletzte, vier davon schwer.