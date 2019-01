PVC-Helme aus 3D-Drucker für Schweizer Garde

Seit mehr als 500 Jahren kümmert sich die Schweizer Garde um die Sicherheit des Papstes. Obwohl im Hintergrund modernste Technik genutzt wird, treten die Leibwächter des Pontifex bei repräsentativen Anlässen immer noch in ihren mittelalterlichen Rüstungen in Erscheinung - inklusive zwei Kilo schwerem Stahlhelm. Nun soll die Last auf den Köpfen der Schweizer Söldner im Vatikan geringer werden: Der Stahlhelm wird durch einen PVC-Helm aus dem 3D-Drucker ersetzt.