5000 Bewerber für TV-Erfolgsserie „Babylon Berlin“

Dritte Staffel Ende 2019 auf Sky zu sehen

Die dritte Staffel „Babylon Berlin“ soll Ende 2019 bei Sky und ab Herbst 2020 in der ARD zu sehen sein. Drehorte sind Berlin, Potsdam-Babelsberg und in Nordrhein-Westfalen Köln, Bonn, Düren, Solingen und Krefeld. In der neuen Geschichte ermittelt Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) an einem Filmset, an dem eine berühmte Schauspielerin gestorben ist.