Große Wut und tiefe Trauer nach Mord an Manuela

Unter einem Laubhaufen im Anton-Wodica-Park in Wiener Neustadt war am 13. Jänner die Leiche entdeckt worden - von der eigenen Familie, die bereits nach ihr gesucht hatte. Das Mädchen wurde erwürgt, mutmaßlich von ihrem 19 Jahre alten Ex-Freund, Yazan A. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in der Justizanstalt in Wiener Neustadt in U-Haft.