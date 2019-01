Das fordern die Steirer von der Politik

Die Gemeinderatswahl in der Steiermark soll, wenn es nach letzten Planungen von SPÖ und ÖVP geht, bereits am 19. Jänner 2020, die Landtagswahl dann am 17. Mai 2020 stattfinden. Das heißt nichts anderes, als dass der Wahlk(r)ampf bereits nach den heurigen Sommerferien starten wird.