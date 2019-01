Pistolen-Überfall auf Taxilenker

Gegen 21:15 Uhr stiegen zwei unbekannte Männer in das Taxi eines 55-Jährigen ein. Einer der beiden Männer verließ das Taxi bereits nach wenigen Minuten Fahrzeit. Der andere Mann fuhr mit dem Taxi weiter in den Bezirk Gries zur von ihm angegebenen Adresse. Bei der Ankunft hörte der Taxilenker das Durchladen einer Waffe. Der Unbekannte dürfte dem Lenker, laut eigenen Aussagen, eine Pistole in den Nacken gehalten und Geld gefordert haben. Der Taxilenker übergab dem Mann eine Geldbörse mit über hundert Euro. Der Unbekannte nahm die Geldbörse samt Inhalt und flüchtete in Richtung Triesterstraße.