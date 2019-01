Welser Polizisten retteten 39-jährige Lkw-Fahrerin

Eine Welser Polizeistreife eilte Sonntagvormittag bei einer Raststation in Aistersheim einer 39-jährigen Frau in Not zur Hilfe! Durch Winken machte die Serbin auf sich aufmerksam, als die Polizisten bei ihr ankamen, fanden sie Erbrochenes am Boden vor, erkannten sofort den Ernst der Lage und setzten die Rettungskette in Gang.