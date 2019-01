Delfin nützt Schiff für Massage - bei voller Fahrt

Delfin ist nicht in Notlage

Wer beim Anblick dieses Clips vermutet, dass der Delfin am Boot hängen geblieben ist und sich in einer Notlage befindet, der sei beruhigt: Die Meerestiere sind exzellente Schwimmer und ihre schwimmenden „Kollegen“ aus Glasfaser, Holz oder Stahl stellen für sie im Regelfall keine Gefahr dar.