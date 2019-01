Bei Mixed verletzt: Marach für Davis Cup fraglich

„Ich bin am Fuß von meiner Partnerin umgeknöchelt. Ich habe nach einem Netzroller auf dem Platz gewechselt, haben einen Schritt zurück gemacht, sie war aber leider hinter mir“, berichtete Marach. Marach war mit der Rumänin Mihaela Buzarnescu als Nummer vier gesetzt. Ob Marach nun beim Davis Cup am Freitag in einer Woche in Salzburg gegen Chile antreten kann, ist zumindest fraglich.