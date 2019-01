Nacktfotos von Fremden werden in Öffis zum Problem

Der Londoner Polizei ist das Phänomen bekannt - nicht nur aus den Öffis, sondern generell an öffentlichen Orten. Sie nennt es Cyberflashing, wenn die meist männlichen Täter unappetitliche Fotos ihrer Geschlechtsteile mit dem Handy an Unbekannte verschicken - bisweilen sogar an Kinder, immerhin wissen die Täter nicht, wessen Handy sich da gerade zum Empfang anbietet.