Hasselhoff: „Ich bereue nichts in meinem Leben“

Tagelang sorgte „Knight Rider“ David Hasselhoff für mediales Aufsehen während seines Aufenthaltes in Saalbach-Hinterglemm. Dort wurde er (er reiste mit seiner jungen Ehefrau Hayley an) für Auftritte auf der Walleggalm (erfolgreich) gebucht und medienwirksam beworben. Gut, dass der Mann, der dank Hollywood in den 1980ern und 1990ern berühmt wurde und wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums Jahre später wieder in die Schlagzeilen kam, nun angekommen scheint.