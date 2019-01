„Konkurrieren nicht mit HBO, sondern mit Fortnite“

Dem Streaming-Platzhirsch Netflix steht ein hartes Jahr bevor, immerhin verwandeln sich immer mehr einstige Partner in Konkurrenten. Die wahre Bedrohung gehe aber von ganz anderer Seite aus, erklärte nun Netflix-Boss Reed Hastings in einem Brief an die teilweise unzufriedenen Aktionäre. „Wir konkurrieren mit und verlieren an ‚Fortnite‘ mehr als mit HBO.“