Kröte mit Hut wird zu Star im Netz

„Der Kröte schien das nichts auszumachen. Ich hab ihr die Hüte einfach aufgesetzt und sie blieb so sitzen.“, erklärt Chris in einem Interview mit Buzzfeed. Schnell hatte er weitere Kreationen erstellt. Sämtliche Hüte sind aus Schaumstoffpapier gefertigt und brauchen in der Produktion nicht länger als 10 Minuten.