Franzose Noel siegt! Feller 2., Hirscher 3.

Mit Michael Matt (6.), Christian Hirschbühl (7.) und Marco Schwarz (10.) fuhren aus einer starken ÖSV-Equipe noch drei weitere Österreicher unter die ersten zehn. Hirscher baute seine Führung in der Weltcup-Gesamtwertung auf den am Sonntag viertplatzierten Norweger Henrik Kristoffersen wieder ein wenig aus. Der Salzburger knackte in der Schweiz die 1000-Punkte-Marke und liegt nun 415 Zähler vor dem Skandinavier.