Kapfenberg nach Sieg über Dukes Spitzenreiter!

Die Kapfenberg Bulls haben zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga übernommen. Die Steirer feierten am Samstag einen 80:63-(38:34)-Heimsieg über den Vierten Klosterneuburg Dukes und liegen damit punktegleich mit den erst am Sonntag spielenden Swans Gmunden und Oberwart Gunners an der Spitze.