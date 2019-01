Gegen Holzplanke: Rodler (27) wurde verletzt

Gegen 15.55 Uhr fuhr der 27-jährige italienische Staatsangehörige im Gemeindegebiet Kufstein entlang der Rodelbahn „Aschenbrennerhütte“ talwärts. Im Bereich der sogenannten „Krampuswand“ verlor der Mann aufgrund von Unebenheiten die Kontrolle über die Rodel und prallte zunächst gegen einen Schneehügel und in weiterer Folge gegen eine Sicherungsplanke aus Holz. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der erheblich verletzte Mann von der Bergrettung Kufstein ins Tal und weiter in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.