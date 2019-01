9:0! Verheerende Pariser Rache an Guingamp

Paris war schon nach elf Minuten in Führung gegangen (Traumtor von Neymar), zur Halbzeit hieß es nur 3:0 (Mbappe traf zweimal), in der zweiten Hälfte fiel aber die Decke auf den Kopf der Nordfranzosen. Cavani netzte dreimal, Neymar, Meunier und Mbappe noch einmal, und am Ende hieß es 9:0. PSG hat 13 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten OSC Lille und spielt immer mehr in einer eigenen Liga.