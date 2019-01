Was verstehen Sie von Lipizzanern, Frau Klima?

Stichwort Intrigen: Wie erklären Sie sich diesen ungewöhnlich starken Gegenwind?

Ehrlich gesagt, ich habe darauf noch keine Antwort gefunden. Ich habe mir das jetzt tagelang überlegt. Warum lehnt mich ein Personenkreis ab, der mich noch gar nicht persönlich kennengelernt hat? Warum wollen sie nicht das Positive sehen? Als Ex-Frau eines Verkehrs-, Finanz- Kulturministers und Bundeskanzlers weiß ich, wie man repräsentiert. Bei „Ronald McDonald“ habe ich an einem Abend 1 Million Euro Spendengelder gesammelt. Ich weiß, wie man ein Unternehmen führt. Aber am wichtigsten ist doch, dass die Einzigartigkeit der Weltmarke und die Errungenschaften in der hohen Reitkunst beibehalten und mit dem bewährten Team in die Zukunft geführt werden.