Enorme Schäden durch die Schneemassen befürchtet

Nach den enormen Schneefällen beginnen nun Experten mit der Inventur: Enorme Schäden im Wald, an Wegen und Verbauungen werden befürchtet. Die Bergwälder wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen, die Bewertung von 142.000 Hektar Schutzwald wird erst in einigen Monaten möglich sein. Markus Kurcz vom Katastrophenschutz des Landes: „Vieles können wir noch nicht abschätzen. Erst wenn der Schnee weg ist, können wir sehen, inwieweit wenig befahrene Straßen und Güterwege geschädigt wurden.“