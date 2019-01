Einbrüche in Salzburg und Hallein

In der Nacht zum Samstag brach ein bislang unbekannter Täter in drei Geschäfte in Hallein ein. Bei einem weiteren Geschäft blieb es beim Versuch, weil der Täter an der massiven Eingangstür scheiterte. Der Täter konnte insgesamt einige hundert Euro Bargeld aus den Kassen erbeuten. Der Sachschaden ist erheblich höher. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Die Ermittlungen laufen.

Auch in Salzburg-Gnigl wurde durch bislang unbekannte Täter die Eingangstüre eines Dienstleistungsbetriebes aufgezwängt. Aus einer Kassenlade wurde Wechselgeld gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit unbekannt.