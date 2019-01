Betrunkener überlebt Sprung von Kreuzfahrtschiff

Späte Einsicht: „Ich hoffe, ich habe niemanden zu so etwas inspiriert“

Unter den Folgen seines Handelns litt der 27-Jährige noch lange: Auf Instagram verriet er, dass er tagelang vor Schmerzen in Steißbein und Nacken kaum laufen konnte. „Ich hoffe, ich habe niemanden zu so etwas inspiriert“, zeigte sich Neydev auf Intagram schließlich doch einsichtig. „Das Letzte, was ich will, ist mich verantwortlich zu fühlen, dass ich durch mich jemanden auf den Gedanken gekommen ist, so etwas zu tun.“