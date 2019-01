Sozialbetrug aufgedeckt: Eine Million € Schaden!

In Linz hat die Finanzpolizei einen Sozialbetrug in großem Stil aufgedeckt: Eine Million Euro Schaden allein im Jahr 2017! Ein Unternehmen in der oberösterreichischen Hauptstadt gab vor, in der Verpackungsbranche tätig zu sein, tatsächlich vermittelte es Hilfsarbeiter mit niedriger Qualifikation für Tätigkeiten, die keiner Ausbildung bedürfen. Obwohl die Dienstnehmer vollzeitbeschäftigt waren, wurde der Großteil nur als geringfügig angemeldet. Löhne für Mehrarbeit wurden schwarz ausbezahlt. Doch nicht nur die Firma hinterzog Abgaben und Arbeitgeberbeiträge - 78 der dort Beschäftigten kassierten trotz Arbeit dreist auch noch Arbeitslosengeld.