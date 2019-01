Karla Kowalskis Zeichnungen

Den Skizzenblock hatte Karla Kowalski auf ihren vielen Reisen mit Michael Szyszkowitz immer dabei. Jetzt zeigt sie ihre aufwühlenden Landschaftszeichnungen in Erinnerung an ihren Mann in der Akademie Graz – und überrascht mit poetisch zu Papier gebrachten Naturgewalten. Zu sehen bis 15. Februar.