Unfälle, Angriffe: 7 verletzte Polizisten pro Tag

Weniger Verletzte dank besserer Ausrüstung

Was laut Ermittlern aber nicht heißt, dass es allgemein weniger Attacken gab. Dies sei allein der Verbesserung der Ausrüstung (schusssichere Helme und Gilets mit Stichschutzfunktion) wie auch der intensivierten Zusammenarbeit hinsichtlich Eigenschutz mit dem Sondereinsatzkommando Cobra zu verdanken. „Der persönliche Schutz der Polizisten steht für mich an oberster Stelle. Der Rückgang der durch fremde Gewalt verletzten Einsatzkräfte ist erfreulich. Dennoch: Jeder verletzte Beamte ist einer zu viel“, so Innenminister Herbert Kickl. Daher arbeite man auch ständig an möglichen Verbesserungen.