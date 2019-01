Kanzler & Co. im Salzburger Wahlkampf

Chefsache soll der Wahlkampfauftakt auch bei der SPÖ sein. Beim Termin am 30. Jänner in der TriBühne, in der roten Hochburg Lehen, soll Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner sprechen, auch wenn ihr zuletzt aus Salzburg innerparteilicher Gegenwind entgegen blies. Salzburgs SPÖ-Chef Walter Steidl, ein enger politischer Freund von Rendi-Wagners innerparteilichem Gegner Hans Peter Doskozil, will am Dienstag den Besuch fix machen: „Das ist natürlich eine Aufgabe für die Chefin.“