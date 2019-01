Rolando, doppelter Botschafter

Tatsächlich so mit neun Jahren und ganz eigenartig. Bei uns in Mexiko gab es einen Filmschauspieler namens Cantinflas, eine Art Charlie Chaplin von Mittelamerika. Der machte auch Cartoons, und in der Form begegnete mir erstmals der Name Mozart. Bis zu meiner ersten Mozart-Rolle als Alessandro in il re pastore sind dann etliche Jahre vergangen.