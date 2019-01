Killer tötete Familie - nun erhält er Liebesbriefe

Fan: "Ich habe viel über dich nachgedacht“

Trotz dieser brutalen Tat fliegen dem verurteilten Mörder die Herzen zu: „Ich habe viel über dich nachgedacht“, gibt Tatiana aus New York in ihrem Liebesbrief an den KiIler zu. „Das Leben ist zu kurz, um sich zurückzuhalten … also hier bin ich!“ Ein Bikinifoto legte die 29-Jährige auch dazu. Das sei nur fair, schließlich wisse sie ja auch, wie er aussehe, berichtet die „Washington Post“.