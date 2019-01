„Meine Mutter ist im Himmel - er ist in der Hölle“

Alexandra Leitners Zustand, jetzt? „Es bleiben diese Momente, in denen ich noch immer nicht begreife, dass meine Mama nicht mehr da ist, wie vor Kurzem, als ich mich in den Finger geschnitten hatte und am Weg zum Arzt in mein Handy die Nummer meiner Mutter tippte ...“ Trotzdem, „ich merke, dass ich langsam zu mir zurück finde. Ich bin wieder fähig, einen Job auszuüben. Ich knüpfe Kontakte zu alten Freunden. Aber es gibt noch immer Tage, an denen ich zusammenbreche: Am Geburtstag meiner Mama, an ihrem Sterbedatum, zu Weihnachten. Und ich fürchte mich vor jedem Sommer.“ Wenn es warm ist und die Sonne scheint. Wie im Juli 2017.