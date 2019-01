Ehefrau im Wachkoma - Prozess wegen Mordversuchs

Der 7. Mai 2018 bracht großes Leid über eine Familie. Der Ehemann stürmte in das Blumengeschäft beim Klinikum Wels-Grieskirchen und prügelte auf seine von ihm getrenntlebende Frau ein, trat sie mit Füßen. Sie liegt seither im Wachkoma - der Täter steht am Dienstag in Wels vor Gericht. War er zurechnungsfähig?