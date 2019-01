Strukturreform der Kirche soll Priester entlasten

Aus den 487 Pfarren in Oberösterreich werden von Seelsorgeteams geleitete Pfarrgemeinden und die 39 Dekanate werden zu 35 Pfarren, die im Schnitt aus 14 Pfarrgemeinden bestehen. Pfarrer gibt es dann nur mehr an der Spitze der neuen Pfarren. Und die Pfarrgemeinden, in denen Laien Leitungsverantwortung tragen können, teilen sich für sie zuständige Priester. Alle Details gibt‘s auf der Website der Diözese Linz.