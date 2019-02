Das sind die besten Produkte für Allergiker

Ob Hausstaub, Tierhaare oder Pollen - in Österreich leiden viele Menschen unter einer Allergie. Vor allem jetzt, wo die Pollen wieder fliegen, kommen viele nicht mehr ohne Taschentücher aus. Was genau bei einer Allergie im Körper passiert und welche Produkte speziell auf Betroffene abgestimmt sind, lesen Sie in unseren Trends.