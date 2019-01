Novak Djokovic trotz Scheinwerfer-Zoff weiter

Im Kampf um das Viertelfinale trifft Djokovic, der in Melbourne seinen siebenten Titel holen möchte, am Montag auf den als Nummer 15 gesetzten Russen Daniil Medwedew. Letzterer besiegte David Goffin (BEL-21) in drei Sätzen. Ebenfalls in drei Sätzen weitergekommen ist Wien-Finalist Kei Nishikori, der beim 7:6(6), 6:1, 6:2 über Joao Sousa (POR) nur im ersten Satz Mühe hatte. Der als Nummer 8 gesetzte Japaner trifft nun auf den Spanier Pablo Carreno Busta. Dieser eliminierte Fabio Fognini (ITA-12) in vier Sätzen.