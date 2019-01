Die beste Alternative zur Reparatur im Handyshop

Egal ob in der Straßenbahn oder in der Bar - überall findet man einen Sitznachbar, der auf ein kaputtes Display starrt - oder gehört selbst zu dieser immer größer werdenden Gruppe. Mit Wehmut erinnert man sich an die robusten Handys von damals zurück. Die überlebten die wildesten Partynächte - heutzutage genügt ein unaufmerksamer Moment. Mit den steigenden Preisen für die hochmodernen, aber empfindlichen Geräte wird auch deren Reparatur immer teurer. Natürlich hätte es auch die Option gegeben, beim Kauf eine Versicherung abzuschließen. Aber auch die hatte es preislich in sich - und braucht man doch auch nicht! Ein Gedanke, den man jedes Mal aufs Neue hat und wenige Monate später bitter bereut. Doch Sie können die Kostenfalle Smartphone umgehen - mit praktischen Videoanleitungen und passenden Reparatur-Kits.