Das sollten Allergiker unbedingt zu Hause haben!

Wie der Name schon verrät, reinigen Luftreiniger die Luft. Dabei geht es hauptsächlich um die Luft in Innenräumen wie zum Beispiel in der Wohnung, im Büro, aber auch im Auto. Denn vor allem hier existiert eine Menge an Partikeln, Pollen und Staub, die bei vielen Menschen zu Niesen, Juckreiz oder sogar allergischen Reaktionen führen können.