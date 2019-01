Kramp-Karrenbauer: Kein Nährboden für „Gelbwesten“

Sturmgewehre im Einsatz gegen "Gelbwesten“ in Frankreich

Die „Gelbwesten“-Bewegung in Frankreich nimmt dagegen wieder an Fahrt auf. Landesweit beteiligten sich vor einer Woche rund 84.000 Menschen an den Demonstrationen gegen soziale Missstände und die Regierung von Präsident Emmanuel Macron. In Paris und zahlreichen anderen Städten kam es wie schon so oft zu Straßenkämpfen zwischen Gewaltbereiten und der Polizei. Hunderte Festnahmen und zahlreiche Verletzte waren die Folge.