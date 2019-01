Causa Dürr: „Von Behauptungen die Nase voll“

Seine Antworten seien die Wahrheit, sagte Langläufer Johannes Dürr zu Beginn der ARD-Doku „Geheimsache Doping“. Ein Versprechen, das sich im Laufe des Films relativierte. Denn räumte er zu Beginn „nur“ EPO-Doping ein, für das er in Sotschi 2014 gesperrt wurde, gestand er am Ende auch Eigenblutdoping im großen Stil. Seit 2013 - bei Wettkämpfen, auf Autobahn-Raststationen nahe München oder in Innsbruck.