Jakob Pöltl siegt mit San Antonio in Minnesota

Mit einem 116:113 bei den Minnesota Timberwolves haben die San Antonio Spurs am Freitag den zweiten Auswärtssieg hintereinander in der NBA gefeiert. Jakob Pöltl verbuchte vier Punkte und einen Rebound in 11:35 Minuten. In Los Angeles gab indes DeMarcus Cousins sein Debüt für die Golden State Warriors. Der Champion bezwang die Clippers mit 112:94.