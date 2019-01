Linke Demo gegen FPÖ-Neujahrstreffen in Wien

Scharfe Kritik an SPÖ von Strache wird erwartet

Das blaue Neujahrstreffen ist traditionell Ort der markigen Auftritte und harschen Kritik am politischen Gegner der Freiheitlichen. Neben einem Rückblick auf die Regierungsarbeit des vergangenen Jahres will Strache auch die anstehenden Vorhaben der türkis-blauen Bundesregierung noch einmal vorstellen. Nicht fehlen wird wohl auch weitere scharfe Kritik an der SPÖ und insbesondere an den Wiener Sozialdemokraten. Die ÖVP hat im Streit um die Mindestsicherung ihren Feldzug gegen die Wiener SPÖ bereits fortgesetzt.