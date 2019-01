Die Schlagerqueen und 7000 Fans

Die Schlossalmbahn ist schon seit dem 1. Dezember in Betrieb. „Wir haben am ersten Tag 5000 Skifahrer gezählt. Davor waren es an Spitzentagen 4000“, ist Franz Schafflinger, Bergbahnen-Chef, zufrieden. Nach dem tollen Start nun also die Einweihung und die startete schlagerlastig.