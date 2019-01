Capitals drehen Spiel, Graz fixiert das Play-off

Das Spitzenduo der Erste Bank Eishockey Liga hat am Freitag in der 39. Runde Siege gefeiert. Die Vienna Capitals setzten sich nach 0:2-Rückstand gegen den VSV 5:2 durch und die Graz 99ers bezwangen den CHL-Halbfinalisten Red Bull Salzburg mit 5:4. Damit stehen die Steirer als zweiter Club fix in der Pick Round des Play off. Der KAC muss sich nach einem 1:3 gegen Fehervar hingegen noch gedulden.